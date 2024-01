Det er problemer med alle Vipps-betalinger, og man får ikke brukt appen. Betalingstjenesten jobber med å rette feilen.

– Vi vet omtrent hvor problemet ligger, men vi har ikke løsning helt ennå, sier kommunikasjonssjef Caroline Lunde i Vipps til NTB i 11-tiden.

Hun sier at alle mulige ressurser er satt inn for å få fikset feilen så fort som mulig. Vipps beklager problemene det medfører for sine kunder.

På nettsiden sin skriver Vipps at det dreier seg om problemer med en leverandør av betalingsinfrastruktur.

Betalingstjenesten hadde lignende problemer tirsdag kveld, men betalinger fungerte igjen tidlig på natten.