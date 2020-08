Mann til sykehus etter arbeidsulykke

Like over 20.00 torsdag kveld melder politiet på Twitter at de har rykket ut på en arbeidsulykke på Tregde.

Personen skal være ved bevissthet, men skadet i et bein.

Politiet at det er snakk om en mindre personskade i et bein. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med anleggsarbeid.

– En arbeider har stått med en fjernkontroll til en boremaskin, så har kneet hans bare sviktet, sier innsatsleder Patrick Vollen til Lindesnes.

Arbeidstilsynet varsles.