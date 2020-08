Annerledes skolestart for førsteklassingene: – Anbefales kun å ha med én forelder

Trond Storaker, rektor ved Ime barneskole, viser oversikt over de tre forskjellige trafikklysnivåene. Vis mer Maja Hagen Torjussen

Mandag starter et nytt skoleår for barne- og ungdomsskoleelever i kommunen. Av smittevernhensyn anbefales det kun å ta med en forelder på første skoledag for førsteklassingene.