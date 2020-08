Trond Storaker, rektor ved Ime barneskole, viser oversikt over de tre forskjellige trafikklysnivåene. Vis mer Maja Hagen Torjussen

Annerledes skolestart for førsteklassingene: – Anbefaler kun å ha med én forelder

Mandag starter et nytt skoleår for barne- og ungdomsskoleelever i kommunen. Av smittevernhensyn anbefales det kun å ta med en forelder på første skoledag for førsteklassingene.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Plass K er egnet for en kohort/gruppe som venter på skolebussen. Vis mer Maja Hagen Torjussen

For barna som mandag møter til sin første skoledag noensinne, blir introduksjonen noe annerledes enn normalt. Skolene er på «gult nivå», det betyr at det nå tas ekstra koronahensyn. Blant annet innebærer dette å holde klassene i egne grupper (kohorter) og å ha avgrensede områder i skolegården. Under første skoledag for førsteklassingene anbefales det å ta med kun én forelder.

– Vi tar imot tre nye skoleklasser på første trinn nå i høst. Vi har delt dette opp slik at én klasse kommer om gangen. Den første kommer klokken 08.45, den andre kommer 9.15, og den tredje førsteklassen kommer klokken 9.45. Vi har anbefalt å kun ta med én forelder så langt det er mulig, sier rektor ved Ime barneskole, Trond Storaker.

– De øvrige klassene har fått beskjed om hvor de skal møte opp, og elevene skal gå rett til anvist plass slik at vi unngår store folkemengder, sier rektoren.

Informasjonen har skolen sendt ut via e-post og SMS.

– Vi har sendt SMS når det har vært ny informasjon tilgjengelig på hjemmesiden vår. Da er vi sikre på at foresatte mottar den, sier Storaker.

Les også – Fester er den største risikoen i vår kommune nå

Arket til venstre viser oversikt over hvor klassene skal møte opp. Til høyre vises oversikt over oppdelingene under friminutt. Vis mer Maja Hagen Torjussen

Fakta Trafikklysmodellen for barneskole Grønt nivå Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag Gult nivå Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Hele skoleklasser regnes som en kohort

Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser

Trinnvise kohorter på SFO

Unngå trengsel og store samlinger

Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser friminutt Rødt nivå Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Del elever inn i mindre kohorter

Faste lærere til hver kohort så langt det er mulig

Samme kohorter i skolen som på SFO tilstrebes

Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte

Unngå trengsel og store samlinger

Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt for å minske kontakt mellom ulike kohorter

Vurdere alternerende oppmøtetider for elever Les mer

Her er det oppmerket kø til håndvask for elever. Vis mer Maja Hagen Torjussen

Skolen fortsetter med opplegget de hadde før sommeren. Da kompenserte de med to dager uteskole i uken, med faglig innhold. Fra høsten vil det også bli noe uteskole, men ikke faste dager. Innendørs skal klassene i så stor grad som mulig holde seg til klasserommene. Unntaket er kunst og håndverk, mat og helse, kroppsøving og musikkundervisning som må holdes i egne undervisningsrom.

– Skolegården er delt opp i soner hvor hver klasse har sine faste områder i friminuttene. Noen av disse områdene er markert med en hvit strek i asfalten, sier Storaker.

Les også – Ikke sammenheng mellom de to smittetilfellene

Rektor Trond Storaker gleder seg til å ta imot nye barn til Ime skole til tross for restriksjoner og en ikke helt vanlig skolerutine. Vis mer Maja Hagen Torjussen

– Tre ting er viktige nå

– Tre ting er viktige nå. Det er å være hjemme om man er syk, holde avstand og ha god håndhygiene, sier Storaker.

– Hvordan har det vært med alle omstillingene?

– Det har vært mye logistikk. Vi er i gang med å lage et bookingsystem på uteområdene slik at det er enkelt å ha oversikt og planlegge når man kan legge undervisningen utendørs, sier rektoren.

Rektor Trond Storaker viser hvor elevene skal vente på skolebuss. Elevene skal stå på hver sin prikk. Vis mer Maja Hagen Torjussen

Da skolene var i rød beredskap i vår var det ikke nok plass til alle oppdelingene, og noe av undervisningen skjedde ute. Plutselig ble klassene til flere klasser, noe som også krever større bemanning.

– Rødt nivå betyr at skolen vår har bruk for flere klasserom. Dette fordi elevene skal deles inn i mindre kohorter enn de er i dag. Det vil da være 15 elever i hver gruppe på 1. til 4. trinn, og 20 elever i hver gruppe på 5. til 7. trinn. For å få det til må vi nok antagelig ha faste uteskoledager for alle elevene. Vi må da omrokere på de ansatte vi har.

– Vi har få elever i risikogruppen. Disse er vi ekstra oppmerksomme på, og vi har et tett samarbeid med foresatte om elevene det gjelder. For enkelte vil det kunne være aktuelt med hjemmeundervisning, sier Storaker.

Les også Aldri har så mange fryktet koronasmitte

Mandal videregående skole vil få utfordringer dersom man igjen må opp til «rødt nivå». Vis mer Maja Hagen Torjussen

VGS: Så normalt som mulig

Ved Mandal videregående skole vil de drive så normalt som mulig, men økningen i smittetallene bekymrer rektoren.

– Sammen får vi dette til, og det er viktig at de foresatte snakker med elevene. Det er en kollektiv jobb vi har å gjøre. Økte smittetall bekymrer oss selvfølgelig, men vi har et nært samarbeid med kommuneoverlegen og Utdanningsdirektoratet. Vi følger retningslinjene derfra, sier Oddvar Haaland, rektor ved Mandal videregående skole.

– Vi driver så normalt som mulig. Ved skolestart tar vi imot de nye i kantina på Mandal videregående skole. De som gikk her i fjor møter opp i sine klasserom.

Rektor Oddvar Haaland står ved antibac-stasjonen ved hovedinngangen på Mandal videregående skole. Vis mer Maja Hagen Torjussen

Mer i klasserom

– Ungdommene har venner på tvers av kohortgruppene og det er viktig at disse opprettholdes i fritimer, friminutt og på fritiden. Elevene må også kunne bevege seg for å komme til toalettet og få frisk luft. Vi gir informasjonen som er nødvendig. Klasserommene benyttes i større grad enn før, sier rektoren.

Markeringer for kø. Avstand på en meter skal opprettholdes på gult nivå. Vis mer Maja Hagen Torjussen

Rune Kenneth Waren, assisterende rektor ved Mandal videregående skole, sier at det er viktig å minne elevene på reglene.

– Det er fort gjort å glemme og vi må være gode på å minne hverandre om restriksjonene, sier Waren.

– Man må holde litt igjen på gjensynsgleden, legger Haaland til.

Les også – Vi må være solidariske

Rune Kenneth Waren, assisterende rektor og Oddvar Haaland, rektor på Mandal videregående skole minner om den kollektive jobben vi har foran oss. Vis mer Maja Hagen Torjussen

Fakta Trafikklysmodellen for videregående skoler Grønt nivå Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag Gult nivå Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen

Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper

Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig

Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner

Unngå trengsel og store samlinger Rødt nivå Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Dele elever i mindre grupper

Minst 1 meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner

Unngå trengsel og store samlinger

Vurdere alternerende oppmøtetider for elever Les mer

Rødt nivå

Skolene opererer med tre ulike nivåer for beredskap: grønt, gult og rødt nivå. Krever koronasituasjonen at skolene må til rødt nivå igjen, er Oddvar Haaland og Mandal videregående skole bedre forberedt enn i vår, og vil komme raskere i gang med for eksempel digital undervisning, forteller rektoren.

– Klassene vil da bli delt opp i tre. Bordene skal bli spritet etter hver økt. Oppstår det smitte behøver man ikke sende alle hjem, men kun kohorten smitten er sporet til.

– Har dere plass til denne typen oppdeling?

– Nei, vi bruker alt vi har av rom nå, så da må vi finne andre løsninger. Noen elever må komme på skolen annenhver dag. Vi kan ikke ha alle elevene inne samtidig.

Haaland sier at skolen er mest sårbar i fellesområdene under midttimer og friminutter. Dette gjelder også tilgang på vikarer om det oppstår sykdom.

– Vi er pålagt å drive skolen og skal ikke ha hjemmeundervisning. Vi har inntrykk av at elevene ønsker å komme tilbake til skolen og at det er en viktig sosial del av livene deres, påpeker rektoren.

Rune Bruskeland, oppvekstsjef i Lindesnes kommune, sier at de tre nye smittetilfellene som så langt er avdekket i august i Lindesnes er importsmitte og ikke bør påvirke skolestart. Vis mer Arkivfoto: Marianne Furuberg

Har ikke tall på elever i risikogruppen

– Vi starter skoleåret på «gult nivå». Det vil si at vi må ha noen smitteverntiltak. For eksempel at vi for hver skole må vurdere hvordan vi skal ta imot førsteklassingene. Vi må tilrettelegge slik at det blir trygt å møte opp. Noen vil se at elevene ikke kan være sammen med foreldrene i klasserommene. De må i større grad være ute og bruke større lokaler for å overholde smitteverntiltakene

– Det er så langt tre registrerte koronasmittede i Lindesnes kommune. Gir det grunn til bekymring?

– Kommuneoverlegen sier at dette er importsmitte og at det da ikke har noe med smitte mellom innbyggere i kommunen å gjøre. Det skal ikke være en ekstra belastning med tanke på skolestart.

– Hvor mange elever er i risikogruppen?

– Det har vi ikke nøyaktige tall på. Det er ikke mange barn det er snakk om, men det er retningslinjer for dem. På gult nivå er tilrettelegging noe enklere å få til på skolene enn på rødt nivå. På rødt nivå vil hjemmeskole bli brukt mer.

– Elevene må være i sine kohorter på skolen, men på fritiden kan de for eksempel trene med fotballag på tvers av kohortene i skolen. Hvorfor det?

– Det er utfordrende og vanskelig å skjønne. Vi må tenke at vi må følge det som gjelder for smittevern i skole og at det totalt sett er viktig å begrense antall mulige smittepunkter.

Fakta Trafikklysmodellen for ungdomsskoler Grønt nivå Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag Gult nivå Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Hele skoleklasser regnes som en kohort

Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig

Unngå trengsel og store samlinger

Holde avstand i pauser/friminutt Rødt nivå Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Dele elever inn i mindre kohorter

Kohortene bør ha faste klasserom

Ansatte bør komme til klasserommet

Tilstrebe 1 meters avstand mellom elever/ansatte

Unngå trengsel og store samlinger

Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter

Vurdere alternerende oppmøtetider for elever Les mer