Åseral-prosjekter ferdigbetalt

Regnskapene for tursti og discgolfbane på Bortelid, skytebanen på Løkjen og styrketreningsrommet i Kyrkjebygd flerbrukshall kan nå arkiveres etter at Agder fylkeskommune nå har betalt summene som ble forskuttert som spillemidler.

Alle de fire prosjektene er ferdigstilt og nå kan også Åseral kommune legge regnskapene i skuffen.

Det største prosjektet var et nytt rom for styrketrening i Kyrkjebygd flerbrukshall. Her er det brukt totalt 673.250 kroner. Spillemidlene utgjør 224.000 kroner av disse.

Mellom Kyrkjebygd og Ljosland ligger Løkjen skytebane. Her har Åseral skytterlag nå fått elektroniske skyteskiver på 100-meterbanen til en kostnad av 349.697 kroner. 117.000 kroner av disse er kommet som spillemidler.

For turstien ved Kvitevatn på Bortelid ble det søkt om 189.000 kroner i spillemidler som nå er utbetalt. Det samme gjelder for discgolfbanen på Bortelid. Den har fått 72.000 kroner i spillemidler.