Millionunderskudd på Tredal: - Et veldig spesielt år

I fjor omsatte Tredal AS for om lag 50 millioner kroner, samtidig som årsresultatet stupte. Vis mer Kristian van Pelt

Til tross for en omsetning nær 50 millioner kroner, gikk Tredal AS med et underskudd på om lag 1,2 millioner. Daglig leder Sverre Tom Langseth begrunner det oppsiktsvekkende årsresultatet med et markant valutatap.