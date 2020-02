Nye Veier må ut med 35 millioner kroner

Lohne Næringstomter AS har avstått 54.000 kvadratmeter næringsareal til utbyggingen av ny E 39. Bildet viser Lohnelier industriområde fotografert i februar 2019. Tor Erik Schrøder

Nye Veier AS må betale Tom Eiksås selskap Lohne Næringstomter AS 35 millioner kroner for tomtearealer til ny E 39.

For å realisere utbyggingen av E 39 Kristiansand vest – Mandal øst har det vært nødvendig å erverve grunn fra rundt 220 rettighetshavere i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Mandal kommuner.