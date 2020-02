– Endring av målform vil påvirke dialekten vår

Erle Huseby Solås er nynorskforkjemper og har alltid brukt den målformen. Torje Karsten Grindheim er leder i Grindheim Mållag og mener det vil være direkte ødeleggende for dialekten å endre målform ved Byremo barneskule. Signe Marie Rølland

Grindheim Mållag mener en endring av målform vil påvirke dialekten, og de ser ingen grunn til å la nynorsk bli erstattet med bokmål. De vil påvirke så godt de kan før en eventuell folkeavstemning.

Grindheim Mållag mener at den nynorske målformen ligger nærmest dialekten deres, og at det derfor er mest naturlig at opplæringsmålet er nynorsk.