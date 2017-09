Skuffet over politiets innsats: – Politiet har fått tips om 5–6 navngitte personer

I saken om «vinduskikkeren» som har terrorisert et nabolag på Frøysland, sier familiefar Øystein Dahl at politiet har fått en rekke konkrete tips om personer og hendelser. Familien er skuffet over politiets innsats.