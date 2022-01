Blir det slutt på skjenkestoppen? Det er forventet lettelser i de nasjonale koronatiltakene. Følg regjeringens pressekonferanse direkte her fra klokken 19.00.

– Signalene fra statsråden var at det kommer lettelser, og det man trekker fram, er skjenkestopp, arrangementer og TISK, sier kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim til TV 2.

TISK står for testing, smittesporing og karantene.

Onsdag var helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) i et møte med flere kommuner. Der lovet hun at det ville bli lettelser på noen av koronatiltakene. De nåværende koronatiltakene utløper fredag og det er knyttet stor spenning til hvilke tiltak regjeringen vil komme med under kveldens pressekonferanse.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap), kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap), helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg vil være tilstede under pressekonferansen.

Pressekonferansen starter klokken 19 og du kan følge sendingen direkte her: