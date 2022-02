Stanley Tørressen (H) reagerte med forbauselse på at planen for det nye boligfeltet på Toftenes nok en gang kom opp i utvalget for drift og forvaltning.

– Jeg er veldig overrasket over at vi oppfattes som så tungnemme. Jeg vet hva jeg var med å vedta første gang. Og andre gang, sa Tørressen.

Han håpte utvalget igjen ville avvise å utvide planområdet, slik de gjorde i desember.

Da sa et klart flertall nei, seks mot tre stemmer, til en ny reguleringsrunde på Sånum. For å anlegge gangveier fra det nye boligfeltet på Toftenes til lekeområdene, foreslo administrasjonen å utvide planområdet. Da utvalget behandlet planen i tirsdagens møte, var igjen utvidelse av planområdet med som ett av to alternative forslag.

Slik ser utbygger for seg det nye boligfeltet på Toftenes. Et klart politisk flertall sa igjen nei til å utvide området for å gi plass til gangveier til lekeplassområdene. Foto: Illustrasjon: Lategne Arkitekter

Gangtrafikk over dyrket mark

Utvalgsleder John Øyslebø (Sp) ønsket gode veiløsninger på Sånum, og mente det var uheldig med gangtrafikk over dyrket mark. Foto: Geir Nerhus

– Hvis vi skal behandle denne saken igjen, så går jeg for alternativ to, som er det samme som vi vedtok forrige gang, sa Tørressen.

– Jeg oppfatter at vi tok en runde rundt bordet forrige gang, og på bakgrunn av det har rådmannen kommet med to alternative forslag. Jeg ønsker fortsatt at området skal utvides, sa utvalgsleder John Øyslebø (Sp).

Han understrekte at det kun er en smal sti over til det naboboligområdet, og poengterte at det ikke er ikke etablert gode gangveisløsninger på Sånum. Han var også kritisk til gangtrafikk med snarveien over dyrka mark.

– Hvis vi ikke utvider området nå, risikerer vi at der aldri blir noen orden på kvartalslekeplass på Sånum, sa han.

– Omkamp

Tørressen var kjapt ute og kommenterte at denne debatten hadde utvalget tatt under førstgangsbehandling.

– Utbygger sa de skulle løse dette med adkomst til strøklekeplass, og vi ga beskjed om at de skulle gjøre dette i samarbeid med administrasjonen. Så hadde vi oppe det samme i neste møte. Så dette oppfatter jeg som omkamp. Her bør vi stå på det vi vedtok, og ikke svikte utbygger. Enn så lenge så får de heller løpe i skaukanten, inntil området er regulert, sa han.

Forutsigbarhet

Inga Fjeldsgaard stusset også på hvorfor saken kom opp igjen, når det var så klart flertall mot utvidelse av område i møtet før jul. Foto: Geir Nerhus

Inga Fjeldsgaard (Ap), som var vara for partifelle Kenneth Hjorth Rafaelsen, understrekte at hun ikke hadde vært med på de andre behandlingene. Men ga klar beskjed om at partiet sto på samme linje som Tørressen.

Jeg stusser på at dette kommer opp igjen og igjen

– Det var et klart flertall som stemte mot utvidelse i forrige møte. Jeg stusser på at dette kommer opp igjen og igjen. Jeg kommer til å gå for det samme som Høyre. Her handler det om forutsigbarhet for utbygger, sa hun.

– Men hva med neste runde med ny utbygger? Skal disse også da slippe å forholde seg til gang og sykkelvei? ville John Øyslebø vite.

– Det blir veldig hypotetisk. Vi ønsker forutsigbarhet, og vi har stemt på samme måte hver gang saken har vært oppe, repliserte Fjeldsgaard.

– Nesten litt lei

Glenn Anderson forklarte at administrasjonen ikke la opp til omkamp, men kun ønsket å hjelpe politikerne. Foto: Geir Nerhus

– Jeg blir nesten litt lei. Under førstgangsbehandlingen var dere ganske klare på at vi skulle finne stiforbindelser til lekeplassen. Men i møtet før jul sa dere at dere ikke trengte det. Derfor har vi lagt fram to forslag, sa Glenn Anderson, enhetsleder ved teknisk forvaltning. Han understekte at rådmannen ikke har noe ønske om omkamp.

– Her prøver vi bare å hjelpe dere, sa han.

– Jeg vil bare takke for at dere har lagt fram to forslag. Helt eksemplarisk, sa Stanley Tørressen.

– Senterpartiet er nok litt delt her. Jeg kommer til å støtte samme forslag som Tørressen, sa Jan Martin Sandland (Sp).

Barns beste

Barn og unge representant, Anne Lans Syvertsen, argumenterte også for en utvidelse av planområdet.

– Det er viktig å tilrettelegge for enkles mulig adkomst mellom områdene. Det vil være best for barn og unge, sa hun.

Utvalget avviste igjen utvidelsen med seks mot tre stemmer. John Øyslebø og Randi Fredriksen (som var inne som vara for Eva Hilo) samt Margrethe Holte (KrF) stemte for.