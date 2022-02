Foto: Per Arne Kvamsø

Denne uken ble en privat øy på nær 18 mål lagt ut for salg. Prisantydningen er på 7,9 millioner kroner.

– Vi som selger denne øya synes den er en perle i Skjærgården. Men likevel har vi ikke noe problem med å kvitte oss med den. Ingen av oss har noe behov for å videreutvikle øya, forteller Per Goldmann Nilsen.

Han eier halvparten av øya, som nylig ble lagt ut for salg.

Selger ikke med tungt hjerte

Øya er på nær 18 mål og har en strandlinje på cirka 900 meter. Prisantydningen er på cirka 7,9 millioner kroner.

Per Goldmann Nilsen eier halvparten av øya. Her avbildet i en tidligere anledning. Foto: Arkivfoto: Marianne Furuberg

Goldmann Nilsen eier halvparten av øya sammen med en annen grunneier, som ikke vil ha navnet sitt i avisen.

Begge bor i området, og har ikke særlig behov for en fritidseiendom i kommunen. Derfor er det ikke med et tungt hjerte de selger eiendommen.

Goldmann Nilsen forteller at øya ligger i kort avstand fra Tregde sentrum. Han beskriver den som «midt i indrefileten».

Hytta på øya, som kan kan skimte til høyre på bildet, er bygd på 60-tallet. Kommunen har gitt tillatelse til å bygge en ny, og større en. Foto: Per Arne Kvamsø

Tillatelse til å bygge hytte

På øya ligger det ei hytte fra 1960, som er i dårlig stand. Grunneierne har fått rivingstillatelse og rammetillatelse til å bygge ei ny hytte på 124 kvadratmeter.

Eiendomsmegler Tore Stray i Stray & Co Eiendomsmegling forteller at han for noen år siden prøvde å selge øya, uten hell. Det var ikke særlig stor interesse, grunnet mangel på byggetillatelse.

– Skal du ha ei holme til mange millioner, vil du gjerne ha ei hytte på den, sier Stray.

Prisantydningen er på 7,9 millioner kroner. Foto: Per Arne Kvamsø

– Vanskelig å sette pris

Han la den ut på markedet denne uken. Allerede har han fått ti-tolv henvendelser.

Stray satt prisantydningen på nær åtte millioner kroner. Men med slike store eiendommer synes han det er vanskelig å være presis.

Eiendomsmegler Tore Stray. Foto: Stray & Co Eiendomsmegling

Stray forklarer at da han solgte ei hytteeiendom i Kristiansand i fjor, satte han prisantydningen på 20 millioner kroner. Eiendommen gikk til slutt for 30 millioner kroner, etter at budgivere overgikk hverandre med én million av gangen.

– Det er veldig vanskelig å sette pris på så store eiendommer. Det er ikke mange av dem ute til salgs. Til slutt er det kjøperen som avgjør prisen, forklarer eiendomsmegleren.