Advarer mot usikker is

ÅSERAL På regulerte vann er isen usikker, og skigåere og andre som ferdes på disse, oppfordres til å være svært forsiktige, opplyser Agder Energi i en pressemelding.

På grunn av nedtapping vil det oppstå sprekker i isen langs land. Videre vil strømforholdene i vannet lage råker eller partier med dårlig is. Snø kan også dekke over områder med dårlig is. I områder med mye snø blir tyngden av snøen så stor at isen trykkes ned. Dette fører til at vann kommer opp gjennom sprekker i isen og danner overvann.

Isforholdene på Skjerkevatn har endret seg siden vannet i det nye reguleringsmagasinet ble hevet i desember 2017. Isen er dårligere enn tidligere og det er åpent vann. All ferdsel på Skjerkevatn vinterstid frarådes, heter det i pressemeldingen.

Kart over regulerte vann

For de fleste turområder er det laget kart der farlige områder er merket. Agder Energi har laget et kart over regulerte vann i Åseral. Kartet kan fås i butikker og skisentre i Åseral, og hos DNT Sør (Den norske turistforening Sør).

Norges vassdrags- og energidirektorat har utarbeidet et eget iskart/kart over usikker is på sine nettsider, samt snøskredvarsel på varsom.no. DNT Sør har oversikt over merkede skiløyper og vintermerkede ruter.