Furulunden barneskole har smitte ved seks av syv trinn og har nå fått beskjed om å gå over til digital undervisning resten av uken.

I en pressemelding mandag kveld skriver kommunen at det er påvist smitte ved seks av syv trinn ved Furulunden barneskole. Det har derfor blitt bestemt at skolen går over til å ha digital undervisning fra tirsdag av.

– Minst 16 elever har fått påvist smitte og det er en uoversiktlig situasjon. Skolen går over til digital undervisning for hele skolen fra og med 14. desember for å redusere kontakt og stoppe smittespredningen, skriver kommunen.

Kommuneoverlegen har fattet dette vedtaket etter smittevernloven, som har til hensikt å redusere fysisk kontakt og begrense smittespredning.

Barn som har foresatte som jobber i samfunnskritiske funksjoner vil fortsatt ha muligheten til å komme på skolen og SFO. Dette gjelder blant annet foresatte som jobber i barnehage, skole, helse- og omsorgstjenester, nødetater og barnevernstjenesten.