Denne helgen blir det ingen menn i røde fjær å se i gatene under det som har blitt en tradisjonsrik innsamlingshelg for medlemmene i Lions Club Mandal. Etter en vurdering bestemte medlemmene seg for at det ikke var den riktige tiden å gå rundt på dørene med bøsser. I stedet har de printet ut løpesedler som mange har fått i postkassene denne uken.

– Selv om vi ikke går rundt i år oppfordrer vi folk til å donere på Vipps. Vi håper på stor giverglede, sier formann i Røde Fjær-komiteen, Thorstein Horteland.

Omtrent hvert femte år holder Lions Norge sin Røde Fjær-aksjon, og samler inn penger i alle landets klubber til inntekt for Beitostølen Helsesportsenter. Senteret er en rehabiliteringsinstitusjon innen spesialisthelsetjenesten med tilbud til barn, ungdom og voksne med ulike diagnoser, funksjonsnedsettelser og funksjonsnivå.

– Det er en gammel tradisjon som vi har hatt i 50 år. Den første innsamlingen gikk til oppstarten av senteret. Det var passende å ha innsamling i år, 50 år etter første gang, sier president i Lions Mandal, Erling Torvund.

I år skal pengene gå til utvidelsei form av et familie- og kompetansehus.

Det har blitt syv år siden sist innsamling, mye på grunn av koronaen som har herjet de siste to årene. Lions Røde Fjær har som mål å samle inn 50 millioner kroner. Klubben i Mandal har som ambisjon å nå 200.000 kroner.