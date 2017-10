Patruljerer i flomutsatte områder

AGDER «På grunn av forventet nedbørsmengde de neste dagene patruljerer politipatruljene i flomutsatte områder for å forebygge skade på person og eiendom», melder operasjonsleder i Agder politidistrikt via Twitter.

Foreløpige tilbakemeldinger fra de utegående patruljene forteller at vannstanden er noe høy enkelte steder, men at det enn så lenge ser ut til at de store nedbørsmengdene lar vente på seg.

«Ved fare for flom, jordskred eller annen skade på eiendom varsler vi eier og/eller fagetat. Veier som flommer over blir fortløpende meldt til VTS (Vegtrafikksentralen) som sender mannskap», melder operasjonsleder.

Hogganvikveien stengt

Allerede har det kommet inn én melding om stengt vei på grunn av oversvømmelse. Det dreier seg om Hogganvikveien ved Lande.

«Omkjøring følges opp av VTS», opplyser operasjonsleder.

TIPS ELLER BILDER? Send sms/mms med kodeord TIPS til 2077 eller på epost til tips@l-a.no.

Lindesnes-tipser Marthe Skrøvje Abrahamsen

NVE-varsel på nivå 2

I de aller fleste kommunene i Vest-Agder har Norges vassdrags- og energidirektorat satt flomvarselet på nivå 2. Dette er det laveste varslingsnivået NVE opererer med. I Aust-Agder er flomvarselet på nivå 3, det nest høyeste nivået.

Ifølge NVE er det ventet å komme mest nedbør i løpet av lørdag, opp mot 100 millimeter enkelte steder.

«Dette vil føre til økende vannføring i vassdragene. Spesielt utsatt er bekker og mindre elver som reagerer raskt på regnværet», opplyser NVE i sitt flomvarsel.

Det er ventet at det skal komme mest nedbør i østlige del av Vest-Agder, samt i nabofylket Aust-Agder.