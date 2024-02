Tre cannabisplanter hjemme og 25 gram i lomma blir den lovlige grensen for voksne tyskere etter fredagens vedtak. Illustrasjonsfoto: Markus Schreiber / AP / NTB

Etter et vedtak i Forbundsdagen fredag blir Tyskland det tredje landet i Europa som legaliserer cannabis til eget bruk.

Det blir heretter lov for voksne å ha inntil 25 gram cannabis på seg og opptil tre planter hjemme. Vedtaket, som beskrives som en utvannet versjon av det opprinnelige forslaget, trer i kraft 1. april.

På et senere tidspunkt, trolig til sommeren, skal det også bli mulig for voksne tyskere å kjøpe cannabis i klubber som har lisens for salg.

Tyskland blir det tredje landet i Europa som legaliserer cannabis til eget bruk etter Luxembourg og Malta.

Heftig debatt

Det har vært heftig debatt om hvordan en legalisering skulle se ut og hva det vil føre til.

Forkjemperne sier det vil føre til bedre kvalitet på cannabisen, og at vanlige tyskere slipper å bli stemplet som kriminelle. I tillegg mener de det lovlige salget vil stikke kjepper i hjulene for dagens langere.

– Med cannabisklubber og hjemmedyrking kommer etterspørselen på det svarte markedet til å falle drastisk, sa regjeringens narkotikapolitiske talsperson Burkhard Reinert til medieselskapet RND før avstemningen i den tyske nasjonalforsamlingen.

Bekymret for unge

Motstanderne av legalisering frykter at resultatet blir det motsatte, og at det blir vanskelig å kontrollere. De er spesielt bekymret for unge brukere.