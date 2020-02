Nei til garasjeutkjøring i Idrettsparken

Arealplanlegger Anne Kristine Lysestøl (t.v.) forklarer hvordan utkjøringen fra garasjeanlegget skal komme opp på toppen av rampen i bakgrunnen. Videre (f.v.) utvalgsleder John Øyslebø, Jan Øyvind Åvik som var sterk motstander av denne løsningen, Inga Fjeldsgaard og kommunalsjef Arne Wilhelmsen. Geir Nerhus

Det rødgrønne flertallet i utvalget for drift og forvalting sa nei til utkjøring fra garasjene via ny rampe i Idrettsparken. Flertallet ba Agderbygg finne en løsning i tråd med den opprinnelige planen for Nye Vestnes.