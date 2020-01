Vil gi fritidskort til barn og unge

MKs Aksel Iver Salvesen Ramsland (i grønt) i duell med Tobias Reinhartsen Pedersen fra Holum, under Lindesnes-Cup 2019. Illustrasjonsfoto: Hilde Wøhni Joakimsen

Lindesnes kommune ønsker å delta i et pilotprosjekt der barn og unge i kommunen får et fritidskort, slik at alle som ønsker kan delta på aktiviteter uavhengig av familiens økonomi.

Barne- , ungdoms- og familiedepartementet (Bufdir) lyser ut midler til forsøk med fritidskort for høsten 2020 og våren 2021, med mulighet for forlengelse ut 2021.