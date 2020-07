Jakter mann etter bortføring fra Mandal

Politiet jakter en mann i 50-årene som trolig er bevæpnet med en avsagd hagle etter at en kvinne i 30-årene ble bortført fra Mandal og utsatt for vold søndag kveld.

Politiet får bistand av politihelikopter i søk etter en mann som er etterlyst for kroppsskade og frihetsberøvelse. Den fornærmede kvinnen er kommet til rette og får behandling på sykehuset, skriver politiet på Twitter.

Kvinnen skal være i 30-årene og fra Mandal. Den fornærmede kvinnen blir beskrevet som kraftig forslått, og har mulig bruddskader. Hun får behandling på Sørlandet sykehus.

Politiet er bevæpnet i søket etter mannen. Den etterlyste mannen er trolig bevæpnet med en avsaget hagle.

Politiet fikk først melding om en hendelse i Mandal rundt klokken 21 søndag kveld, skriver VG.

– En kvinne mannen har eller har hatt en relasjon til skal ha blitt truet bort mot sin vilje. Vi klarte etter hvert å spore opp både henne og gjerningspersonen, forteller operasjonsleder ved Agder-politiet, Øyvind Hægeland, til VG.

Da politiet kom til en adresse i Hægeland i Vennesla kommune oppsto det en konfrontasjon mellom gjerningspersonen og politiet.

– Politiet avfyrte et varselsskudd. Gjerningspersonen stakk av til fots, og hadde med seg en hagle, men skjøt ikke tilbake, sier operasjonslederen til VG.

Det er et krevende skogsterreng. I tillegg til helikopter, søker politiet i områder med patruljer og hunder.

Til VG sier operasjonsleder i Agder klokken 06.30 at en patrulje nylig observerte mannen, men at han igjen stakk av og inn i skogen.

– Vi kan ikke utelukke at mannen er til fare for andre personer. Det er en mann politiet kjenner til. Men i utgangspunktet skal det ikke være fare for omgivelsene, men dersom han blir presset kan det oppstå farlige situasjoner, sier Hægeland til VG.