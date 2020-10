Tildelt pris for årets arkeologiske funn

Mandal dykkerklubb: Stian Tronstad, Roger Gravningen, Einar Danielsen, Jarle Braadland, Kai Johnsrud og Erling Tønnessen. Vis mer Kristian van Pelt

I helgen fikk Mandal dykkerklubb utdelt pris for årets arkeologiske funn etter at de tidligere i år hentet opp en nesten 400 år gammel bronsekanon. Dykkerne vil at kanonen skal stilles ut i byen.