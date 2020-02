Færre melder om mobbing: – Reduksjonen går for sent

– Det er mye bra som gjøres i Mandalskolene for å bekjempe mobbing , sier mobbeombud i Agder fylkeskommune, Einar Buø.

Selv om færre elever i Mandal melder om mobbing enn både snittet i fylket og landet, er ikke Agders mobbeombud Einar Buø fornøyd. – Tallene er for høye og reduksjonen går for sent, sier han.

Gunder Christophersen

Ferske tall fra elevundersøkelsen viser at 4,2 prosent av sjuendeklassingene og 5 prosent av tiendeklassingene i Mandal har opplevd mobbing.