To MC-førere fikk førerkortet beslaglagt

Vis mer

To MC-førere ble torsdag kveld stanset av UP etter at begge ble målt til 116 km/t i 80-sonen på Marnaveien, melder politiet i Agder på Twitter.

– De anmeldes for overtredelsen og førerkortene ble tatt i beslag, skriver politiet.