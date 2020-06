Politiloggen natt til søndag 7. juni

Her er hendelsene fra Agder-politiet natt til søndag.

Farsund: Kl, 01,04: Nødetatene rykker ut til trafikkulykke på FV 43 ved Viksvannet. Bil har veltet på taket. Ingen fastklemte, to personer som var i ulykkesbilen er bevisste. Et tre har falt over veien, og det er ikke passasje på stedet. Fører av bilen mistenkes for kjøring i alkoholpåvirket tilstand. Både fører og passasjer kjørt til sykehus for behandling. En person har mulig hjernerystelse, en har mulig armbrudd.

Kristiansand: Kl. 02.16: Stor samling av russ på Avenyen. Mange klager på høy musikk. Hotellgjestene i AbraHavn blir holdt våkne. Siden vi får inn så mange klager fra omgivelsene, blir alle som fester og bråker i Avenyen bortvist fra stedet.

Tvedestrand: Kl. 02.46: Vi kontrollerer en bilfører i Tvedestrand. Blåser til godt over lovlig promille. Anmeldes og førerkort beslaglegges

Vigeland: Kl 03.15: Vi rykker ut til trafikkuhell på fv460 ved Kårstølveien. Ikke personskade, ikke mistanke om ruskjøring. Den ene bilen har ikke overholdt vikeplikten.

Øvrebø: Kl. 03.42: Vi rykker ut til melding om trafikkulykke på Utsognveien, en bil har kjørt ut av veien og ut på et jorde. Trolig ikke personskade, ambulanse rykker ut.