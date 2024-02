Glatte veier i kveld

Etter 13 sesonger i Dyreparken, takker Kyrre Haugen Sydness for seg og gir stafettpinnen videre. Pål Christian Eggen tar over som Kaptein Sabeltann.

– Rollen som Kaptein Sabeltann er svært betydningsfull for publikum og fans fra helelandet. Det har derfor vært viktig for oss å bruke tid på prosessen sånn at vi er sikre på at vi har funnet rett kandidat. Gjennom våre samtaler, vokal-session i studio, Pål Christians personlighet og omfattende erfaring som skuespiller er jeg blitt overbevist om at han er vår mann. Nå har jeg funnet roen og jeg gleder meg stort til å se selveste Kaptein Sabeltann gå i land i Kjuttaviga, sier Formoe.