Erik Olai Fjeldskår Pedersen (5) var en av mange barn i fakkeltoget.

– Det spruter litt av fakkelen når det blåser, forteller han.

Erik Olai Fjeldskår Pedersen (5) viser stolt fram fakkelen. Foto: Siri Wichne Pedersen

Femåringen er klar på at han liker julearrangement. Men enda bedre var det å våkne til snø, slik han gjorde i dag.

– I barnehagen bygde vi en snømann som gikk helt opp til himmelen. Men nå har den rast, sier Erik Olai før han fortsetter å gå med fakkelen sin.

Mange deltok på Speidernes arrangement i Mandal. Foto: Siri Wichne Pedersen

Har pyntet juletreet allerede

Toget med voksne, barn og fakler gikk fra Giert Karis plass, langs elvepromenaden til Alti i Øvrebyen, rundt kjøpesenteret, tilbake til Gågata, gjennom den og til Giert Karis plass igjen. Da alle var vel fremme ved Vinterstjernen ble det en rask nedtelling.

– Tre, to, én! ropte alle i kor. Så ble det noen sekunders pause, men så lyste stjernen opp.

Torsdag ettermiddag ble Vintersjerna tent. Foto: Jako Priésner

Silje Soltvedt og datteren Neah-Elin (3) var noen av dem som koste seg på tenningen av julestjernen.

– Dette er et veldig koselig arrangement. Vi har aldri vært med tidligere, men synes absolutt dette var fint å delta på, sier moren.

De to er veldig glad i jul, og de har faktisk pyntet til jul allerede.

– Juletreet ble pyntet i helgen. Det er for lite å ha tre bare i desember, sier Silje og ler.

Neah-Elin Soltvedt (3) og moren Silje Soltvedt synes arrangementet var bra. Foto: Siri Wichne Pedersen

Gløgg på krabbekoker

Øyvind Landsnes, en av lederne i Speideren i Mandal, er i full gang med å dele ut gløgg til alle som vil ha.

– Om det er lov med påfyll? Selvsagt, sier han, og skjenker i en kopp.

Landsnes er primus motor for arrangementet på Giert Karis plass, og det har han vært i flere år.

– Det er en tradisjon som har vært lenge. Jeg tror samtidig aldri så mange har deltatt tidligere. Det er masse folk her i dag, og det er utrolig gøy, sier han.

Landsnes forklarer at det er fint at speiderne kan være litt synlige noen ganger i året, og at dette er et bra arrangement for å vise at det er fint å være ute sammen.

– Det virker som at folk koser seg, og at det er mange barn og unge som har en fin kveld. Hvis noen har lyst på flere kjekke utekvelder, så må de bare ta kontakt med speideren, sier Landsnes, før han fortsetter å dele ut gløgg fra gryta som holdes varm av en krabbekoker.