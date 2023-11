Det er igjen kommet til den tiden på året hvor det er mulig å glede andre gjennom avisen. Ved å foreslå noen til å få julestjerne, kan personen som blir foreslått ende opp med en blomst og en fortjent oppmerksomhet. Det kan være en person som er god til å hjelpe andre, en person som bruker mye tid på andre eller en person som er god til å få andre til å føle seg sett.

Alle som vil, kan foreslå noen som bør få en julestjerne. De eneste kriteriene er at personen som blir foreslått ikke fikk julestjerne i fjor, at det er en god begrunnelse for hvorfor personen skal få julestjernen og at personen som blir foreslått ikke er i familie med den som foreslår han eller henne.

I fjor ble det delt ut ni julestjerner:

Demenskoordinator Hilde Berg Bentsen ble foreslått av flere for sin solide innsats. Hun fikk den første julestjernen i desember i 2022.

Hver mandag store deler av året jobber Elvebreddens Venner dugnad på Øyslebø. De rydder turstier, klipper fellesarealer, vedlikeholder lekeplasser og gapahuker, for å nevne noe.

Marie Helene Nørgaard har i flere år sørget for at eldre får besøk gjennom besøkstjenesten til Mandal Røde Kors.

Siden 2010 har Sigbjørn Solås sørget for at beboerne i sameiet St Helenas’ brygge har ting på stell. I tillegg til at han hjelper beboerne, er det også han som tar kontakt med snekkere, rørleggere og blikkenslagere hvis noen trenger det.

Erwin Stocker er kokken som lager god mat og sprer glede blant de ansatte i fengselet i Mandal. De mener han er mye mer enn bare kokk for dem, og derfor fikk han en julestjerne.

Ronny Hansen er fagarbeider på Vassmyra ungdomsskole og har bemerket seg ved å være seg selv. – Jeg trives utrolig godt, og jeg synes det er en viktig jobb. Jeg har mye erfaring med mennesker med forskjellige diagnoser og atferd, og jeg har fått sett livet fra mange ulike vinkler, sa Hansen da han mottok julestjernen.

Jorunn Eielsen Braadland (63) beskrives som en god rektor og leder. Hun fikk også julestjernen for sin evne til å se hver enkelt elev og ansatt på skolen.

Urmaker John Abrahamsen (81) omtales som en institusjon i Mandal. Hver dag sørger han for at folk har tikkende klokker.

På julaften i fjor gikk den siste julestjernen til Kristin Sløgedal Theodorsen (48). Hvert år lager hun ekstra julemiddag som hun kjører ut med til medmennesker som feirer alene.

Vil du foreslå noen til julestjernen?

Send en e-post med navn på personen, en begrunnelse og ditt navn til redaksjon@l-a.no Husk å merke e-posten med Julestjerne.