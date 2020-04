Saksøker tidligere arbeidsgiver: Krever erstatning

En tidligere ansatt i Lindesnes Gym AS skal ifølge eierselskapet ha begått underslag over en periode på 1,5 år. Den ansatte mener at treningssenteret ikke har bevis som underbygger påstanden. Vis mer Kristian van Pelt

Den tidligere ansatte i Lindesnes Gym AS saksøker selskapet for ugyldig oppsigelse. Selv er den ansatte satt under tiltale for økonomisk underslag.