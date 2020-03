Utbygger Espen Regevik i Lindesnes Gårdsutvikling forklarer hvordan tomten er tenkt plassert. Her med panoramautsikt over havet og eldre deler av hytteområdet nede i bakgrunnen. Utvalgspolitikerne (f.v.) Jan Øyvind Åvik, Stanley Tørressen, John Øyslebø, Jan Martin Sandland og Ronny Blix vurderer om tomten skal bli privat eller utkikksplass for allmennheten.

