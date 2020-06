Feirer først sankthans - så bursdag

Sju år i morgen: Sofie Thorstensen Ihme (til venstre) har bursdag dagen etter St. Hans. Sammen med lillesøster Ellie (3) venter hun på at bålet på Sånumstranden skal tennes Vis mer Gunder Christophersen

Nydelig sankthans-vær gjorde at folk trakk mot sjøen. På Sånum var det to som var like spente på dagen etter.