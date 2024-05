– Gratulerer med dagen alle sammen. 17. mai er en festdag. En dag for å feire, sa Ingvild Wetrhus Thorsvik da hun startet sin tale til de fremmøtte på Uranienborg.

Utsiktspunktet i Mandal er fullt av festkledde mennesker klokken åtte på morgenen 17. mai. Den lokale stortingspolitikeren ba de fremmøtte om å forsvare verdiene vi i dag har.

– Dette er en dag for å glede oss over alt vi har fått, som våre forfedre og formødre har kjempet frem: friheten vår, suvereniteten, selvstyret, demokratiet og de uavhengige rettigheter vi i dag har som enkeltmennesker. Som alle er beskyttet av nettopp det vi feirer i dag, altså grunnloven vår. Det er også en dag for å huske at dette er verdier som vi må verne om og som vi ikke kan ta for gitt, sa Wetrhus Thorsvik.

Det var trangt om plassen klokken åtte om morgenen. Foto: Jenny Ovlien Frisholm

– Forstår han godt

Mandalitten trakk også, tradisjonen tro, fram Lars O. Rølland (1884–1945) i talen på Uranienborg.

– Han var en skikkelig mandalspatriot. Da han som 20-åring reiste til USA, hvor han drev en restaurant på en ferje, skrev han flere dikt og sanger om Mandal og savnet av hjembyen.Etter hva jeg har kunne lese trivdes han godt i USA, men han var lykkelig da han endelig vendte hjem til Mandal i 1933. Det kan jeg godt forstå. Kanskje spesielt på en dag som denne, sa Wetrhus Thorsvik.

– Dette er en dag for å glede oss over alt vi har fått, sa Thorsvik- Foto: Jenny Ovlien Frisholm

Hun fortalte videre om hvordan Rølland bidro med å utvikle et godt kultur- og idrettsliv i byen.

– Han var, etter hva jeg har forstått, en sterk bidragsyter til Idrettsparken og har dermed satt dype spor for etterfølgende generasjoners mulighet til å delta i idrettslivet. Dette er en arv som kultur-, idretts og organisasjonslivet i Mandal forvalter videre ved å fortsette å legge til rette for at byens befolkning, og spesielt barn, skal kunne delta, talte mandalitten.

Motstandsmann

Hun fortalte også at det var Rølland som skaffet penger til å sette opp en flaggstang på Uranienborg på 1930-tallet, etter at det ikke hadde vært flagget der på over 20 år.

– Rølland var glad i byen sin og bidro sterkt til å gjøre Mandal enda finere og bedre for flere. Det sies at Rølland hadde en skarp penn. Også i revyene han skrev. Han var tydelig når det var noe han ikke likte. Han brukte med andre ord kunsten og kulturen til å ytre seg, også mot maktpersoner. Noe vi er avhengig av at folk gjør for å drive samfunnet fremover. Nettopp ytringsfriheten er en av de grunnleggende frihetene vi feirer på 17. mai, sa Wetrhus Thorsvik og gikk inn på Røllands innsats under okkupasjonen.

– Røllands kanskje viktigste motstandshandling under krigen var at han sammen med venner fjernet flaggstangen han hadde fått satt opp her for at ikke Nazi-flagget skulle bli heist på byens topp. En modig handling, som med flere ting var med på å få ham regnet som en aktiv motstander av okkupasjonsmakten, noe som gjorde at endte han i tysk fangenskap, som følge av opprullingen av den såkalte "Sparebanksaken" om illegal nyhetsformidling.

Etter Thorsvik tale, sang de frammøtte nasjonalsangen. Foto: Jenny Ovlien Frisholm

Takknemlig

Wetrhus Thorsvik talte deretter om hvordan Lars O. Rølland ikke overlevde hjemreisen etter fangenskapet, og at den 1. juli 1945 ble det norske flagget igjen heist på Uranienborg for første gang etter frigjøringen. Året etter ble minnesteinen til Rølland på utkikspunktet avdekket.

– Et minne over alt Rølland gjorde for Mandal, for Norge og for friheten, gjennom å skape et bedre samfunn for folkene rundt seg og å stå opp for frihet, og mot det autoritære regimet. Det er også et minne på hvor mye en enkeltperson kan bety for et samfunn og hvor dype spor det kan sette. Vi skal aldri glemme at motstandsbevegelsen bestod av enkeltindivider, sa mandalitten før hun avsluttet med at hun er takknemlig for Rølland og hans bidrag.

– Jeg lover å ikke ta for gitt de frihetene og rettighetene enkeltindividene før oss har kjempet frem.