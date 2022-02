– Akkurat nå sitter jeg og min far og ser på OL. Kan du ringe tilbake? sier Hans Ivar Larsen, daglig leder for Larsen Biathlon første gang Lindesnes avis ringer.

Etter rennet var den entusiastiske marnardølen igjen på tråden. Han kunne informere om at 15 av 21 OL-medaljevinnere i skiskyting så langt har gått med utstyr fra deres bedrift, Larsen Biathlon.

Enda gjenstår fellesstart og stafett igjen for kvinner og menn.

Larsen demonstrerer utstyr som blir brukt av skiskytterne. Foto: Arkivfoto: Audun Fegran Kopperud

– Positivt overrasket

– Det er gledelig, gøy og tilfredsstillende at vi har fått til dette på tross av alle utfordringer og konkurrenter. Vi har fremdeles et veldig godt fotfeste i dette markedet og jeg er positivt overrasket. Vi, med begrensede midler, kan ikke forvente å ha monopol i en av de mest spektakulære skisportene på TV, sier Larsen.

Larsen forteller at han fikk telefon fra Det internasjonale skiskytterforbundet. De ville ha ham med, sammen med andre utstyrsleverandører, på å diskutere veien videre for utvikling av skiskyttersport og utstyr. Han synes det er gøy at Larsen Biathlon har fått en slik posisjon.

– Uten utstyr dør sporten ut. Å jobbe med dette er spennende og krevende, både teknisk og menneskelig. Det er derfor jeg gidder å holde på. Vi holder på med så mange nivå, og det er moro å kunne mestre disse forskjellige arenaene, sier han.

Larsen i aksjon ved symaskinen. Foto: Arkivfoto: Audun Fegran Kopperud

– Leter hele tiden etter nye løsninger

Sammen med far Kjell Gunnar Larsen, som fikk et nytt kne for en uke siden, har han benket seg foran TV-en under OL.

– Det er dritspennende. Min far sitter med penn og papir og skisser. Vi jobber hele tiden med å se på alle mulige ting som kan forbedres på produktene våre, sier han.

Larsen forteller at de blant annet leter etter muligheter for reklameprofilering. Det handler også om vindfang, som gir større bevegelse i våpenet. De leter etter løsninger som har mindre overflate og areal som kan fange vinden.

– Det kan være forskjellen på første og fjerdeplass. Marginene er veldig små. Det er sånne ting vi ser på. Vi har tidligere laget nye løsninger, som vi nå ser at alle våpen kommer med, sier han.

Johannes Thingnes Bø med Larsen-logo. Foto: Fredrik Varfjell / NTB Marte Olsbu Røiseland bruker også Larsen-utstyr. Foto: Heiko Junge / NTB ← →

– Satser på funksjonalitet og kvalitet

– Hadde vi hatt 50 millioner på konto hadde vi sponset alle utøverne i verden. Andre selskap har egne folk som er ansatt bare for å passe på at utøverne viser frem logoen. De tar fra dem stavene og gir dem et nytt sett i stativ med logo på, forteller han.

Som aktiv skiskytter kjenner Larsen sporten innenfra.

– Vårt beste kort er å prøve å lage best kvalitet og funksjonalitet, og å opparbeide oss tillit. Vi er nok det eneste firmaet som lever kun av skiskyting. Jeg kan ikke tro noen konkurrenter selger så mye på verdensbasis som oss, mener Larsen.

Fremover er planen å videreutvikle utstyret i samarbeid med Det internasjonale skiskytterforbundet.

– Det blir spennende fremover, og det nytter ikke å legge seg og sove. For oss er noe av det viktigste bredden i sporten. Jo flere nasjoner, jo større blir vårt marked, sier Larsen.