MANDAL Politiet melder klokken 06.53 onsdag morgen at en bil er havnet på taket på E 39 ved Ime skole. Nødetatene er på stedet. Begge kjørefelt er foreløpig sperret.

Det skal ha vært én person i bilen. Vedkommende er bevisst og sjekkes av ambulansepersonell.

Klokken 07.08 opplyser politiets operasjonssentral at det dreier seg om et enslig kjøretøy på vei vestover. Bilen har havnet utfor veien og truffet et steingjerde på et jorde og blitt kastet inn i vegen igjen. Airbag er utløst. Fører kjøres til sykehus i Kristiansand for undersøkelse.

SAKEN OPPDATERES.