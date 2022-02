I 2021 var det en nedgang i antall straffesaker i Agder, men visepolitimesteren understreker at tall på anmeldelser og straffesaker bare gir et begrenset bilde av kriminalitetsutviklingen i fylket.

– Det er mange som velger ikke å anmelde, noe som på flere områder gir mørketall. Antall straffesaker og utvikling fra år til år henger også sammen med politiets prioriteringer. Vi vet det er mørketall knyttet til blant annet seksuallovbrudd, miljøkriminalitet, arbeidskriminalitet og bedrageri (nettsvindel), sier visepolitimester Arne Sundvoll i en pressemelding.

I 2021 var det en nedgang i registrerte straffesaker i Agder fra 19.394 i 2020 til 17.954 i 2021. Samtidig var det lenger saksbehandlingstid. I 2021 var saksbehandlingstiden på oppklarte saker 102 dager, mot 95 dager året før. I pressemeldingen skriver politiet at dette har sammenheng med at politidistriktet har avgjort flere gamle saker i 2021.

– De sakene som er eldre enn 12 måneder ble redusert fra 315 saker per 31.12.2020 til 202 saker per 31.12.2021. Når «gamle» saker avgjøres trekker dette opp saksbehandlingstiden, forklarer Sundvoll.

Oppklaringsprosenten i Agder var på 49 prosent i 2021.

Arne Sundvoll er visepolitimester i Agder politidistrikt. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Flere anmeldte voldtekter

Politiet melder om en liten økning i antall sedelighetssaker fra 2020 til 2021. I fjor ble det registrert 391 saker, i 2020 var tallet 370. Nasjonalt har antall anmeldte seksuallovbrudd økt med 16,5 prosent det siste året. Politiet poengterer at seksuelle overgrep er et av de høyeste prioriterte saksfeltene politiet jobber med, men at mørketallene er store. Det er derfor vanskelig å si sikkert om tallene gir et reelt bilde på kriminalitetsutviklingen.

– Agder politidistrikt har over tid hatt en bekymring over en økende trend med seksuelle overgrep blant barn og ungdom i Agder. Bekymringen er der fremdeles. For å forsøke å komme i forkant av denne typen kriminalitet innleder vi i 2021 et samarbeid med RVTS Sør (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) for å øke kunnskapsnivået for å forstå de bakenforliggende årsakene, sier Sundvoll.

Politiet ber foreldre om å snakke med barna sine om trygg og god internettbruk ettersom de ser at flere av overgrepene starter via sosiale medier.

Flere av overgrepene blant barn og ungdom initieres via sosiale medier, informerer politiet. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Seksuallovbrudd er delt inn i tre kategorier. Antallet anmeldte voldtekter ligger stabilt høyt i Agder. Mellom 2010 og 2014 var det i snitt under 70 saker årlig, men de siste årene har antallet økt. Nå er snittet på 92,8 saker årlig og i 2021 ble det anmeldt 95 voldtekter.

Politiet melder også om en økning i saker som omhandler seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år og seksuell handling med barn under 16 år. Dette har økt fra 89 saker i 2020 til 113 saker i fjor, som er det høyeste tallet de siste fem årene.

Det har vært færre anmeldelser innenfor seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år. I 2021 var det 33 saker, mot 49 saker året før.

Pandemiendringer

Flere av endringene i kriminalstatistikken mener politiet skyldes koronapandemien og påfølgende restriksjoner. Faktorer de mener har påvirket kriminalitetsbildet er blant annet stengt uteliv, færre personer ute i offentligheten, stengte grenser med mindre reisevirksomhet og et redusert fritidstilbud for barn og unge.

– Dette så vi begynnelsen på i 2020, og tallene viser at trenden har fortsatt i 2021, sier Sundvoll.

Mer ungdomstyveri

Det har vært en nedgang i grove tyverier fra boliger. Mellom 2017 og 2020 lå snittet på 160,5 saker i året. I 2021 var tallet 99.

– Dette kan forklares med at mange har vært mer hjemme i pandemien, samt at stengte grenser har ført til færre mobile vinningskriminelle. Vi ser at tyveriene i større grad er erstattet av lettomsettelige varer som er lett tilgjengelige utendørs og i garasje, slik som sykler, elsykler elsparkesykler, sier Sundvoll.

Blant mindre tyverier fra butikker er trenden den helt motsatte. Her har det vært en økning fra et gjennomsnitt på 412 saker årlig, til 569 saker i 2021.

– Av anmeldelsene vi har mottatt ser vi at økningen i stor grad er begått av barn og ungdommer. Dette ser vi i sammenheng med pandemien der det kan tyde på at barn og unge som på grunn av stengte fritidstilbud og aktiviteter i større grad har oppholdt seg i sentrumsområder og kjøpesentre, sier Sundvoll.

Få volds- og narkotikasaker

Antall saker som handler om bruk og besittelse av mindre mengder narkotika har sunket de siste fem årene. Fra 2020 til 2021 gikk det kraftig ned fra 1707 saker til 1271 saker.

– Nedgangen er knyttet til politiets prioriteringer og gir i liten grad et bilde på trender knyttet til bruk og omsetning av narkotika. Likevel kan noe av nedgangen forklares med stengt uteliv under pandemien, sier Sundvoll.

Også voldssaker som innebærer kroppskrenkelser og kroppsskader har det blitt mindre av det siste året. Mellom 2017 og 2020 lå snittet på 2121 saker i året. I 2021 var antallet 1989 saker, det laveste tallet på fem år.

– Noe av denne nedgangen kan forklares med stengt uteliv. Den samme begrunnelsen kan forklare nedgangen i trusler mot offentlig tjenestemann, som har halvert seg fra 2020 til 2021, fra 44 til 22 registrerte saker, opplyser Sundvoll.

Det har også vært en nedgang i antall drap og drapsforsøk i Agder. I fjor etterforsket politiet ett drap og fem drapsforsøk, i 2020 var det tre drap og seks drapsforsøk.