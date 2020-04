– Trist med tanke på hvor mye de betyr for kommunen

Even Tronstad Sagebakken sier det er trist de største arrangementene må avlyse, men håper på oppløftende nyheter torsdag. Vis mer Jens Saanum Bessesen

Ordfører Even Tronstad Sagebakken sier det er trist for kommunen og byen at sommerens største arrangementer avlyses.