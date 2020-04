Klarsignal for Industrihistorisk senter

Flertallet i formannskapet gir tommel opp for igangsetting av det industrihistoriske senteret som er planlagt på Ballastbrygga i Mandal. Vis mer Marianne Furuberg (arkiv)

Lindesnes kommune sier ja til å investere to millioner til Industrihistorisk senter på Ballastbrygga. Men et mindretall av politikerne i formannskapet ville ikke i dag love at de skal få årlig driftstilskudd.