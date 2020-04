Oppvekstsjef: – Det er bra at regjeringen åpner opp gradvis

Frøysland Barnehage: Barnehager og barneskoler opp til fjerde trinn, åpner dørene fra og med 27. april. Vis mer Kristian van Pelt

Regjeringen åpner for at både barnehage og barneskole kan åpnes gradvis. Kommunen må bruke de kommende ukene til å legge til rette for normal undervisning igjen.