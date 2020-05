Etterlyser plastcontainer for hyttefelt: – Uakseptabelt å kjøre en fjerdedel av søpla hjem

Even Hogganvik foran sorteringspunktet som hører til hytta hans. Vis mer Audun Fegran Kopperud

Hytteeier Even Hogganvik reagerer på manglende plastcontainere ved hyttefeltet. Maren AS mener at egen plasthåndtering for fritidseiendommer vil bli for dyrt.