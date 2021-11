Torsdag 18. november opphører dermed de lokale forskriftene i Lindesnes kommune. Det kommer etter at kommuneoverlegen nå mener at smittesituasjonen i kommunen nå er under kontroll, skriver Lindesnes kommune på sine nettsider.

– Det er sporadisk smitte, men det er ikke noe utbrudd hvor det er stor fare for videre smitte. Den lokale forskriften har bidratt til at vi har oppnådd god kontroll, og det er nå ingen grunn for å videreføre den lokale forskriften, skriver de.

Dette er forskriften Gjeldende fra 10.11.21 kl. 18.00 og i syv døgn fremover: alle som får påvist smitte med covid-19 etter dette tidspunkt isoleres etter gjeldende regler.

Det innføres ordinær smittekarantene i syv døgn for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter (uavhengig av vaksinasjonsstatus). Karantenen starter samme dag som smitten ble påvist hos den smittede i husstanden. Karantene gjelder ikke for personer i husstanden som nylig er avisolert etter å ha gjennomgått covid-19 sykdom.

Tilsvarende smittekarantene kan også pålegges andre nærkontakter etter individuell vurdering av det enkelte utbrudd. Eksempler på dette er deltakere på sosiale arrangement, kor- og korpsøvelser hvor smitterisikoen vurderes som høy.

Kommuneoverlegen, i samarbeid med smittesporingsteamet, avgjør om denne bestemmelsen kommer til anvendelse.

Helsepersonell som er kritisk for kommunens evne til å yte forsvarlig helsehjelp unntas fra kravet, men må gjennomføre samme testregime som personer i karantene De må bruke munnbind i tjenesten.

Det skal testes med daglig selvtest under karantenen og i tillegg en PCR-test tidligst dag seks. Ved positiv selvtest eller symptomutvikling skal det tas PCR-test senest dagen etter.

Forskriften gjelder fra og med onsdag 10.11.21 kl. 18.00 til og med onsdag 17.11.21 kl. 18.00.

Ved behov for forlengelse vil ytterligere vedtak bli fattet av kommunestyret i Lindesnes innen den 17.11.21. Kilde: Lindesnes kommune

Samtidig opplyser kommunen om at det i løpet av tirsdagen ble registrert fem nye smittetilfeller. Fire av disse er nærkontakter, og den siste er importsmitte.

Så langt denne uken har dermed åtte personer fått påvist korona.