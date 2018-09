– Jeg gleder meg til jobben. Vi skal beholde de unike merkevarene, og sammen skal vi gjøre lokalavisene bedre, sier Fridtjof Borø Nygaard.

Nyheten ble kunngjort på allmøter i avisene i dag.

Fridtjof Borø Nygaard har lang fartstid i Schibsted. Han har jobbet blant annet som journalist i VG i en årrekke, før han vendte snuten mot hjemlige trakter i sør. Han har hatt rollen som redaktør for Lindesnes de siste fem årene, i tillegg til at han fra april i år også tatt på seg redaktøransvaret for Søgne og Songdalen Budstikke.

Hilde Wøhni Joakimsen

I sin nye rolle er Nygaard opptatt av å bevare hver enkelt merkevare, samtidig som han ser muligheter til å jobbe smartere sammen. Å få være med på en slik omorganisering mens ting fortsatt går bra, ser han på som ren luksus.

– Ofte skjer omorganiseringer først når ting går dårlig. Slik er ikke situasjonen for oss. Vi har et kjempebra lag som allerede gjør det godt, men framover skal vi gjøre det enda bedre! Våre tre redaksjoner skal fortsette å vise seg fra sin beste side, og regionens 78.000 innbyggere har allerede vist at de vil ha oss digitalt. Å utnytte ressursene våre mer på tvers vil styrke merkevarene våre, sier Nygaard.

Slutter

Samtidig som Nygaard går inn i den nye rollen, har daglig leder og ansvarlig redaktør i Lister, Sveinung W. Jensen, bestemt seg for å forlate avisen med umiddelbar virkning.

Jensen har vært ansvarlig redaktør og daglig leder for avisen siden oktober 2009.

– Jeg er oppriktig stolt over alt vi har fått til. Det finnes vel knapt en avis i Norge som har gjort så mange endringer som Lister de seneste årene. At vi tidligere i år ble kåret til Norges beste lokalavis og de to siste året har vært opplagsvinneren på Sørlandet, viser at vi har gjort mye riktig. Det blir vemodig å forlate en så drivende dyktig og herlig stab. Men et stadig mer anstrengt forhold til avisens styreleder og dyp uenighet om den strategiske veien videre, gjør det umulig for meg å fortsette. Jeg vil imidlertid ønske avisen masse lykke til videre, sier Jensen.

Kan vise til gode resultater

Direktør for Schibsteds lokalaviser i Norge, Sturle Rasmussen, er svært glad for å få Nygaard inn i rollen som daglig leder og redaktør.

– Fridtjof er en redaksjonelt sterk, brukerorientert og tydelig leder. Han står for en redaksjonell strategi som setter det digitale i førersetet, sier Rasmussen.

Strategien Nygaard har stått i spissen for i Lindesnes er i tråd med Schibsted Medias mål om å ha en bærekraftig digital forretningsmodell på plass innen få år. Å få samlet tre aviser under én felles leder gir gode muligheter til å jobbe offensivt framover.

– Både Lister og Lindesnes har sterke lokale posisjoner. For alle tre haster det å øke de digitale inntektene. Det skal vi få til med å jobbe mer med innhold, og mindre med administrasjon, sier Rasmussen.

Positiv redaksjonsklubb

– For Lindesnes' del er vi glade for at vi får en redaktør med lokal tilhørighet til området vi dekker. Vi har samtidig forståelse for at dette blir en stor omveltning for Lister, sier fungerende klubbleder Eirin Margrethe Fidje.

– Vi er positive til at vi nå kan få til økt samarbeid med våre naboaviser, og er trygge på at hver avis sin lokale identitet ivaretas, sier Fidje.

– Vi har vært forberedt en stund på at vi vil få felles redaktør, og kan velge enten å sette oss på bakbeina, eller å omfavne de endringene som skjer i mediebransjen. Der har vi valgt det siste. Vårt hovedfokus blir fortsatt å produsere gode nyheter fra Lindesnesregionen til våre lesere, sier hun.

Kvalitetsjournalistikk selger

Både Lindesnes og Lister har de siste årene gjennomgått store endringer. Fra å være tradisjonelle papiraviser, har de tatt steget over i den digitale verden. Den digitale transformasjonen er godt i gang, og antallet abonnenter har skutt i været.

Når det gjelder hvordan avisene har klart å skape en så god betalingsvilje, sier den nye redaktøren:

– Leverer man godt og relevant innhold, er folk villige til å betale. Kvalitetsjournalistikk er nøkkelen. Skal vi treffe publikum, må vi også våge å velge bort saker. Vi skal sette dagsorden og levere på hendelsesnyheter. I tillegg skal vi være ute blant folk og ta pulsen på det som skjer. Det er ute blant folk man finner de gode historiene, sier Fridtjof Borø Nygaard.