Norges vassdrags- og energidirektorat varsler fare for flom søndag morgen.

– Det er fare for overvann i tettbygde områder og lokale oversvømmelser der vannet ikke kan renne uhindret grunnet snø og is, melder NVE.

Direktoratet oppfordrer til å rense stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø og is slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

– Det ventes ikke flom i elver, men økende vannføring og eventuell ispropper kan føre til lokale oversvømmelser i bekker og små elver, skriver NVE.