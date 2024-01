Listen over følgene av snøkaoset er lang, spesielt i Kristiansand, Lillesand, Arendal og Grimstad. Der vil det nok ta en god stund før ting løper som normalt.

Nå er Røde Kors, Sivilforsvaret og Heimevernet satt inn for å bidra på Sørlandet. Fra Lindesnes kommune bidrar Lindesnes Røde Kors.

– Vi er på vei med to snøskutere fra Mandal, sier Olav Birkeland, nestleder i Lindesnes Røde Kors Hjelpekorps, til Lindesnes avis.

Like over klokken 15.00 var de på plass i Lillesand og fikk beskjed om hva de skal bidra med i snøkaoset. Det kan bli aktuelt at flere fra det lokale hjelpekorpset bidrar østover i fylket senere i dag.