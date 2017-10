Nå er det kjøpers marked

LINDESNESREGIONEN – Vi merker at kjøperne har is i magen for tiden, sier eiendomsmegler Junina V.D.H. Nørgaard ved DNB Eiendom, som åpnet nytt kontor i Mandal sist mandag.

Hennes kollega Håkon Leidland, som er eiendomsmeglerfullmektig, bekrefter dette.

– Markedet går opp og ned. Det er mye til salgs for tiden, og de som leter etter bolig stresser ikke. Kanskje blir boligsalget bedre etterhvert, men jeg er usikker på hvor lang tid det tar, sier Leidland.

Dumper prisene

Prospektene henger tett i vinduene til de forskjellige eiendomsmeglerne i Mandal. Noen boliger er nylig lagt ut, mens andre har stått lenge. Noen boligselgere velger å gå ned på pris, for å få solgt sine hus eller hytter.

– Jeg liker i utgangspunktet ikke å ned på pris, fordi jeg synes det virker litt desperat, sier Nørgaard.

– Men nå har jeg bare jobbet her i byen i to måneder, og dette er vår første dag på kontoret - så kanskje jeg endrer mening etterhvert, smiler Nørgaard. Hun er daglig leder og fagansvarlig for det nyåpnede mandalskontoret, etter sju år som eiendomsmegler i Oslo. De fem siste som daglig leder og fagansvarlig på Torshov.

Hilde Wøhni Joakimsen

Tar tid

– Nå for tiden tar det tid å selge bolig i Mandal. Det er mye å velge mellom, og folk bruker tid. Men samtidig er det noen hete objekter som blir solgt på et blunk. Jeg solgte nettopp en tomt, og det var kjapp budrunde og salg på den. Fritidsmarkedet er faktisk det som går overraskende bra for tiden, forteller Nørgaard.

På boligmarkedet til eiendomsmeglerne i regionen ligger det nå både store eneboliger, tomannsboliger, leiligheter og fritidseiendommer ute til salgs.

Ordfører-selfie

På åpningsdagen mandag var ordfører Alf Erik Andersen innom DNB Eiendom, og han var fornøyd med etableringen.

– Vi trenger et variert marked, og ikke minst er dette er godt signal på at Mandal er et godt sted å etablere seg i, mener han.

Han delte ut en blomst, og benyttet anledningen til å ta en selfie med de ansatte.

– Dette skal jeg spre så mye som mulig. Det er viktig å formidle at Mandal er en by i vekst og utvikling. Det eneste negative - for meg - er at når jeg går innom eiendomsmeglere, så kommer jeg alltid ut med noe jeg ikke visste jeg trengte, humrer ordføreren, som nylig kjøpte seg en hytte på nesten-impuls.

Og sannelig - i det han ønsker lykke til og tar farvel, har han en bolle i den ene hånda og et prospekt i den andre. Og så sykler han sakte forbi Exbo Eiendomsmegler og Sørmegleren, og studerer prospekt-vinduene nøye på jakt etter noe han egentlig ikke trenger.