Frastjålet to el-sykler på tre uker

Tore Sebastian Michaelsen (17) ble frastjålet sin splitter nye el-sykkel bare tre uker etter hans første el-sykkel ble stjålet.

Søndag ettermiddag la Tore Michaelsen ut et innlegg på Facebook angående sønnens stjålne el-sykkel.

«(...) Her er det så mye kjeltringer ute at 10.000 kr til den som gir meg tips på hvem», står det i Facebook-innlegget til Tore Michaelsen.

Tore Michaelsen mener funnet av sykkelen er et resultat av engasjement fra sine Facebook-venner. Innlegget ble delt over 180 ganger på kort tid. Sykkelen ble lokalisert og funnet på under en time.

– De kasta seg rundt og det var full fart på Facebook, sier Tore Michaelsen.

17-åringen ble frastjålet sin første el-sykkel i samme området bare noen uker tidligere.

– Jeg skulle bare en rask tur inn på sentere og låste derfor ikke sykkelen, sier Tore Sebastian Michaelsen.

Det ble en dyr lærepenge for Tore Sebastian da forsikringen ikke dekker ulåste sykler.

– Det forsvinner sykler daglig i byen, sier Tore Michaelsen

Han er takknemlig for at sykkelen ble funnet, men mener det er viktig at vi alle er påpasselige og er med å hjelpe.

– Ser du noen som fikler med en låst sykkel, er det stor sjanse for at det ikke er deres egen, forteller Tore Michaelsen.

Søndag kveld skrev politiet i Agder i en Twitter-melding at en mann er anmeldt for tyveri av en sykkel i Mandal. Politistasjonssjef i Mandal, Anne Margrethe Ruud, bekrefter at det er sønnen til Tore Michaelsen sin sykkel som er funnet.

– Den ble funnet på Malmø, takket være en privatperson som hadde øynene oppe. Vi er glade for at sykkelen ble funnet, og at den er kommet tilbake til eieren. Det blir opprettet sak på forholdet, sier Ruud.

Politistasjonssjefen sier at de opplever Facebook som et godt system for privatpersoner å melde større eiendeler stjålet.

– Vi får ofte gode tips via Facebook, sier hun.