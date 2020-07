Vikar ved Sørlandet sykehus er koronasmittet

En vikar ved Sørlandet sykehus Flekkefjord har testet positivt på koronaviruset.

Ved den første testen testet vikaren negativt, men fire dager senere viste andre test positivt.

– Vedkommende har vært i jobb ved sykehuset i kun to dager, og har brukt munnbind hele tiden. Sjansen for smitte til pasienter og medarbeidere er dermed liten. Vi har likevel satt i verk smittesporing og kontakter de pasientene vikaren har vært i kontakt med, sier fagdirektør Susanne Hernes ved SSHF i en pressemelding.

Vikaren jobbet ved Sørlandet sykehus Flekkefjord.

– De strenge rutinene vi har ved å teste utenlandske vikarer har sørget for at vi har klart å fange opp smittetilfellet på et tidlig stadium, sier hun.