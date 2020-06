– Vi gleder oss til å fylle et tomrom i Mandal

Lasse Nymann og Tom Daniel Tånevik åpner Lindesnes Anleggsenter AS på Doneheia i Mandal. Vis mer Kristian van Pelt

Daglig leder i Lindesnes Anleggsenter AS, Lasse Nymann, ser frem til å fylle et hull i den lokale næringen. 19. juni er det duket for åpningsfest på Doneheia.