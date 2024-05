Over 80 prosent mener det er viktig at vi produserer vår egen mat i Norge, viser en ny undersøkelse. Andelen har steget fra i fjor.

Over 81 prosent av de spurte mener at det er viktig eller svært viktig at vi er selvforsynte og produserer vår egen mat her i landet, viser undersøkelsen, som InFact har utført for Nationen.