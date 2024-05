Tomme egghyller i dagligvarebutikkene er blitt et vanlig syn denne våren. Foto: Cornelius Poppe / NTB Foto: Foto: Cornelius Poppe / NTB

Fra 14. mai fjerner Landbruksdirektoratet igjen toll på import av egg for å dekke etterspørselen.

Landbruksdirektoratet har denne våren satt reduserte tollsatser for import av egg for å få bukt med mangelen på egg i norske butikker. I perioden 20. februar til 1. april var tollsatsen på egg fjernet, men en tollsats på 1,50 kroner per kilo ble gjeninnført 2. april.

Fra 14. mai fjernes igjen tollen på import av egg og heleggmasse fram til 24. juni, opplyser Landbruksdirektoratet selv i en pressemelding.

– Apriltallene er ennå ikke klare, men det forventes at importen vil ligge tett opp mot prognosen til Nortura på 1000 tonn. Det forventes likevel at det vil være litt for lite egg i markedet også i perioden mai til august. For å dekke underskuddet i 2024 må det importeres i overkant av 2000 tonn egg, opplyser Landbruksdirektoratet.

Ifølge Norturas nyeste prognoser vil det trolig være en mangel på norske egg i butikkene ut året.