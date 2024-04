Flere søker seg sykepleie. Her er universitetet Oslo Met som tilbyr sykepleierutdanning. Foto: Berit Roald / NTB

900 flere hadde sykepleie som førstevalg i sin søknad til høyere utdanning enn i fjor, viser nye tall fra Samordna opptak.

Til sammen har 142.416 personer søkt høyere utdanning via Samordna opptak, en økning på 4,7 prosent, skriver regjeringen i en pressemelding.

9943 personer har søkt sykepleie på førsteplass, mot 9012 året før. I toppåret 2018 var det hele 15.789 førsteplass-søkere til faget. Det tilbys 5419 studieplasser innen sykepleie, skriver Samordna opptak i sitt faktanotat.

Størst økning på historie

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) kaller økningen på sykepleie «det aller mest positive med årets tall.».

– At over 900 flere har sykepleie som førstevalg i år, sier ganske mye om norsk ungdom. Det viser at vi har ungdom som er villige til å stille opp for andre og for samfunnet, sier han.

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund er noe mer avmålt positiv, ettersom tidligere erfaringer har vist at det er noe frafall fra søkertallene publiseres til faktisk studiestart.

– Det er positivt at mange unge søker seg til det vi mener er verdens fineste yrke. Sykepleie er et sikkert jobbvalg for framtiden og en allsidig utdanning med mange muligheter. Sykepleiermangelen er blant de viktigste problemene vi som samfunn må løse, sier hun til NTB.

Til tross for at pendelen snur for sykepleie etter flere års nedgang, er det størst økning for historie, økonomi og samfunnsvitenskap. Historiefaget har 13 prosent flere søkere enn året før, og 4112 har søkt det som sitt førstevalg. Det skjer samtidig som antallet studieplasser faller med 7,8 prosent. Størst prosentvis nedgang er det innen reiseliv, som går fra 425 til 333 førstevalgssøkere.

Pørni-effekten

Det var kun 5,8 prosent som hadde lærerstudier på førsteplass, en klar nedgang. Nedgangen i absolutte tall er fra 8600 i fjor til 8235 i år. Det er også noe færre studieplasser innen lærerutdanningen.

Det er noe flere førstevalgssøkere innen barnevern, noe høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) spøkefullt spekulerte på om kunne skyldes TV-serien «Pørni», som handler om en kvinne som er ansatt i barnevernet.

– Er det Pørni-effekten som begynner? Strålende serie, sa han på Samordna opptaks pressekonferanse.

Fagskolene opplever også en stor økning i antall søkere, særlig innen teknologifag. Til sammen har søkertallene økt med 17 prosent til 15.742 personer.

Flest søkere på jussen

Flest førstevalgssøkere er det på rettsvitenskap med oppstart høst ved Universitetet i Oslo. Her har hele 2102 søkere valgt det på førsteplass og kaster seg inn i kampen om 224 studieplasser. Flest førstevalgssøkere per studieplass har man i «Business, economics and data science – siviløkonom» ved Norges Handelshøyskole, der det er 1101 førstevalgssøkere på 50 studieplasser. Det betyr hele 22 søkere per plass.

60,1 prosent av søkerne er kvinner, noe som er om lag det samme som året før. Innen helsefag er det hele 77,3 prosent kvinner, innen pedagogiske fag 74,5 prosent. Menn er i overtall innen økonomi og administrasjon, idrett, informasjonsteknologi og teknologifag.