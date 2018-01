Nytt styre i Helse Sør-Øst

Helse- og omsorgsministeren oppnevnte tirsdag styremedlemmer og styreledere i de regionale helseforetakene. I Helse Sør-Øst blir Svein I. Gjedrem ny styreleder.

Gjedrem var fra januar 1999 til desember 2010 sentralbanksjef og leder av Norges Banks hovedstyre. Han har også hatt to perioder som finansråd, øverste administrative leder for Finansdepartementet. Fra 2015 er han styreleder i Helse Bergen.

I tillegg er det også noen endringer blant de andre styremedlemmene i helseforetakene.

«Det er lagt vekt på at styra samla sett har relevant kompetanse ut frå dei regionale helseføretaka sine formål og utfordringar. Samstundes er det ønskeleg med ein balanse mellom kontinuitet og fornying i det enkelte styre», heter det i en pressemelding fra helse- og omsorgsdepartementet.

Fakta: Det nye styret for Helse Sør-Øst RHF: Svein Ingvar Gjedrem (styreleder) (ny)

Anne Cathrine Frøstrup (nestleder)

Sigrun E. Vågeng

Geir Nilsen

Bushra Ishaq (ny)

Einar Lunde (ny)

Vibeke Limi (ny) Ansattvalgte: Kirsten Brubakk

Christian Grimsgaard

Svein Øverland

Dette er et ordinært styrevalg av eieroppnevnte styremedlemmer. De blir oppnevnt for en periode på to år.